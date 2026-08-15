पर्यटन मंंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी पुलिस लाइन में फहराया ध्वज, 12 पुलिसकर्मियों को दिए उत्कृष्ट सेवा पदक

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को पुलिस लाइन में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले 12 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक एवं सम्मान चिह्न प्रदान किया है। उन्होंने देश की स्वाधीनता में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों को नमन किया है।

इस दौरान डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने स्मृति चिन्ह देकर मंत्री का स्वागत किया है। मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक को अति उत्कृष्ट और 10 मुख्य आरक्षी को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है।