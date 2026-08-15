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पर्यटन मंंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी पुलिस लाइन में फहराया ध्वज, 12 पुलिसकर्मियों को दिए उत्कृष्ट सेवा पदक

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:01 AM (IST)

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर मैनपुरी पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले 12 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया।

स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में 12 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में 12 पुलिसकर्मियों को किया सम्मानित

HighLights

  1. मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया।

  2. 12 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक एवं सम्मान चिह्न मिले।

  3. इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह और उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह सम्मानित।

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को पुलिस लाइन में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले 12 पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक एवं सम्मान चिह्न प्रदान किया है। उन्होंने देश की स्वाधीनता में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदानियों को नमन किया है।

इस दौरान डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने स्मृति चिन्ह देकर मंत्री का स्वागत किया है। मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक निरीक्षक, एक उप निरीक्षक को अति उत्कृष्ट और 10 मुख्य आरक्षी को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है।

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यह पुलिसकर्मी हुए सम्मानित

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पुलिस सेवा में अति उत्कृष्ट कार्य करने वाली बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह और पुलिस लाइन में तैनात उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा मुख्य आरक्षी राकेश कुमार, सियाराम, गौरव कुमार, जीतू उपाध्याय, अनिल कुमार, अशोक कुंतल, अनिल कुमार वर्मा, रनवीर सिंह, महिला आरक्षी सोनू शर्मा, कल्पना शर्मा को भी सम्मानित किया गया है।

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