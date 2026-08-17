मैनपुरी दंपती हत्याकांड: माफिया अनुपम दुबे की 14 दिन की रिमांड मंजूर, मथुरा से आएगा गैंगस्टर
मैनपुरी के बेवर में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड में गैंगस्टर अनुपम दुबे को सीजेएम न्यायालय ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। मृतक दंपती की बेटी के अनुरोध पर मामले की पुनर्विवेचना चल रही है, जिसके तहत दुबे को मथुरा जेल से लाया गया।
HighLights
गैंगस्टर अनुपम दुबे को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया।
यह मामला 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड से जुड़ा है।
मृतक की बेटी के अनुरोध पर पुनर्विवेचना शुरू की गई।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। थाना बेवर के गांव नवीगंज में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड के मामले में आज सोमवार को सीजेएम न्यायालय ने माफिया अनुपम दुबे की 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। मैनपुरी पुलिस ने गत दिवस ही मथुरा कारागार में निरुद्ध अनुपम दुबे का बी वारंट तामील कराया था। इसके बाद सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर अनुपम दुबे को न्यायालय लाया गया।
यहां न्यायालय द्वारा करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद 14 दिन की रिमांड मंजूर की गई। मामले में मृत दंपती की पुत्री के अनुरोध पर शासन द्वारा बेवर पुलिस से पुनर्विवेचना कराई जा रही है।
बेवर के गांव नवीगंज में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड की चल रही पुनर्विवेचना के बीच पुलिस ने मथुरा कारागार में बी वारंट तामील कराया था। अब पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपित और गैंगस्टर अनुपम दुबे को पेशी पर लाएगी।
2005 की है घटना
बेवर थाना क्षेत्र के गांव नवीगंज निवासी कौशल किशोर दुबे और उनकी पत्नी कृष्णा देवी की छह अगस्त 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस घटना में फर्रुखाबाद के गैंगस्टर अनुपम दुबे उनके भाई अनुराग उर्फ डब्बन दुबे सहित छह नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचक ने वर्ष 2006 में इस मामले में एफआर लगा दी गई थी।
21 साल पुराने हत्याकांड की पुनर्विवेचना न कराने के लिए दायर की थी याचिका
घटना की वादी और मृतक की पुत्री राधिका दुबे ने 21 साल बाद शासन और प्रशासन से हत्याकांड की पुनर्विवेचना की मांग की। शासन के निर्देश पर 26 फरवरी 2026 से दंपती हत्याकांड की पुन: विवेचना शुरू कराई। बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह इस हत्याकांड की विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने गैंगस्टर को पेशी पर लाने के लिए सीजेएम न्यायालय में आवेदन किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 14 अगस्त को बी वारंट जारी कर किया। रविवार को बेवर पुलिस ने बी वारंट को मथुरा कारागार में तामील भी दिया।
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अब पुलिस जल्द ही गैंग्स्टर अनुपम दुबे को पेशी पर लाने की तैयारी में जुटी हैं। वहीं न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख नियत की है।
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इस संबंध में बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय द्वारा जारी किए गए बी वारंट को मथुरा कारागार में तामील करा दिया गया। अनुपम दुबे को पेशी पर लाया जा जाएगा