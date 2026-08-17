मैनपुरी दंपती हत्याकांड: माफिया अनुपम दुबे की 14 दिन की रिमांड मंजूर, मथुरा से आएगा गैंगस्टर

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। थाना बेवर के गांव नवीगंज में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड के मामले में आज सोमवार को सीजेएम न्यायालय ने माफिया अनुपम दुबे की 14 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। मैनपुरी पुलिस ने गत दिवस ही मथुरा कारागार में निरुद्ध अनुपम दुबे का बी वारंट तामील कराया था। इसके बाद सोमवार को भारी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर अनुपम दुबे को न्यायालय लाया गया।

यहां न्यायालय द्वारा करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद 14 दिन की रिमांड मंजूर की गई। मामले में मृत दंपती की पुत्री के अनुरोध पर शासन द्वारा बेवर पुलिस से पुनर्विवेचना कराई जा रही है। बेवर के गांव नवीगंज में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड की चल रही पुनर्विवेचना के बीच पुलिस ने मथुरा कारागार में बी वारंट तामील कराया था। अब पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपित और गैंगस्टर अनुपम दुबे को पेशी पर लाएगी।