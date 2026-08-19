मैनपुरी में 40 करोड़ की कीमती जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई: खेत पर चलवाया ट्रैक्टर, DM आवास के पास कब्जाई थी भूमि

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जिलाधिकारी आवास के ठीक बराबर में भूमाफियाओं ने नगर पालिका की नजूल की करीब 32 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा था। डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की नजर अवैध कब्जे पर पड़ी तो उन्होंने जांच कराने के बाद एसडीएम सदर को अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। मंगलवार को तहसीलदार राजस्व टीम के साथ ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंचे, यहां उन्होंने बोई फसल को जाेतकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया।

इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। डीएम ने कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश पर सदर तहसील प्रशासन ने की कार्रवाई जिलाधिकारी आवास के निकट स्टेट ऑफ यूपी के नाम बेशकीमती नजूल की भूमि पड़ी हुई है। जिस पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। आरोप है कि उक्त भूमि पर पालिका कर्मियों की मिलीभगत से कब्जा कर फसल पैदा की जा रही थी।

जानकारी होने के बाद डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने तहसील प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर मंगलवार को तहसीलदार सदर हेरेंस कर्दम, तहसीलदार न्यायिक शौर्य वर्धन राठौर, कानूनगो बृजेश सिंह राठौर, क्षेत्रीय लेखपाल अमित वर्मा, ललित किशोर पालिका टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

डीएम आवास के निकट पड़ी बेशकीमती भूमि पर किया था कब्जा जहां अधिकारियों ने भूमि की नापजोख की तो पता चला कि भूमि से जुड़े तीन गाटा पर भू माफिया सालों से कब्जा कर फसल पैदा कर रहे हैं। नापजोख के बाद तहसील प्रशासन ने ट्रैक्टर से फसल को जुतवा कर भूमि कब्जा मुक्त कराकर पालिका प्रशासन के सिपुर्द कर दी है। इस दौरान वहां बोर्ड लगाया गया है। डीएम ने पालिका ईओ बुद्धि प्रकाश को कब्जा करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।