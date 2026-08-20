चीनी खा रही लगातार भाव, रक्षाबंधन से पहले 15 दिन में ही आ गया बाजार में बड़ा उछाल

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। रक्षाबंधन से शुरू होने वाले त्योहारों के मौसम में इस बार मिठास पर महंगाई का असर पड़ सकता है। चीनी के दामों में पिछले 15 दिन में करीब 15 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। खुदरा बाजार में इसका भाव 65 रुपये किलो तक पहुंच गया है। कारोबारियों के अनुसार, पुराना स्टाॅक कम होने और मांग के मुकाबले आपूर्ति घटने से कीमतों में तेजी आई है।

आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी और दीपावली जैसे त्योहारों के चलते खपत बढ़ने से भाव में और उछाल की आशंका है।कारोबारियों का कहना है कि वर्तमान में बाजार की मांग की तुलना में करीब आधी चीनी ही उपलब्ध हो पा रही है। इस बार चीनी का उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में करीब पांच प्रतिशत कम बताया जा रहा है।

नया पेराई सत्र अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में शुरू होगा। इससे पहले बाजार में उपलब्ध स्टाक पर ही निर्भरता रहेगी। चीनी मिलों द्वारा एथेनाल उत्पादन को प्राथमिकता देने का असर भी चीनी की उपलब्धता पर पड़ा है। मिठाई कारोबारियों के अनुसार कच्चे माल की लागत 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ने से त्योहारों पर मिठाइयों की कीमत बढेगी।