    Mainpuri News: चौकी के अंदर मारपीट करने वाले नौ आरोपितों पर FIR, छह गिरफ्तार और अन्य की तलाश

    By Prateek Bhadoria Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:26 AM (IST)

    मैनपुरी में चौकी के अंदर विवाद और मारपीट करने वाले नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। चौकी में घुसकर विवाद कर आपस में मारपीट करने वाले नौ लोगों के खिलाफ उप निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद एएसपी नगर ने आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस ने इनमें से छह आरोपितों को मात्र शांतिभंग में गिरफ्तार कर लिया।

    एक दिन पूर्व मामूली बात को लेकर दो पक्षों के आरोपितों ने दिया था घटना को अंजाम


    नगर के मुहल्ला महमूद नगर निवासी साबिर रविवार शाम चार बजे के करीब अपनी आठ वर्षीय पुत्री अदीबा को चिप्स दिलाने दुकान पर जा रहा था। तभी वहां से गुजर रहे ई-रिक्शा में रखी बल्ली पुत्री को लग गई। इसी बात पर ई-रिक्शा चालक निहाल और साबिर के बीच कहासुनी होने के बाद मारपीट होने लगी। सूचना पर पुलिस दोनों पक्षों को आगरा गेट चौकी पर ले गई। वहां पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। वहां तैनात पुलिस कर्मी बचाव करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने में जुट गए।

    मीडिया में वायरल हुआ था वीडियो

    घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए। जिस पर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक सुधीर कुमार ने सोमवार को साबिर और उसके साथी मुबीन निवासी गोला बाजार, निहाल, मेहताब, सिराजुद्दीन निवासी महमूद नगर, हाशिम, फैसल निवासी मुहल्ला गाडीवान, खुर्शीद, आफाक उर्फ आशू निवासी आगरा रोड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने इनमें से छह नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्यवाही की है। कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि अन्य आरोपितों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।