एक रुपये में सिम और महीने भर का रिचार्ज, डेली 1GB डेटा के साथ 100 SMS भी; BSNL का फ्रीडम प्लान मैनपुरी में लॉन्च
बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर 'फ्रीडम प्लान' लॉन्च किया है, जिसमें उपभोक्ता को सिर्फ एक रुपये में सिम कार्ड के साथ पूरे महीने का रिचार्ज पैक मिलेगा।
HighLights
बीएसएनएल का 'फ्रीडम प्लान' एक रुपये में सिम
एक रुपये में 24 दिन का रिचार्ज पैक भी
मैनपुरी में नेटवर्क सुधारा, 4G सेवाएं शुरू
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने उपभोक्ताओं को उपहार दिया है। फ्रीडम प्लान में एक रुपये में सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं मिलेगा, पूरे महीने के लिए रीचार्ज पैक की सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सहायक महाप्रबंधक दूरसंचार ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर योजना साझा की।
आवास विकास कॉलोनी स्थित बीएसएनएल जिला कार्यालय परिसर में उपमंडल अधिकारी दिलीप सिंह चौहान के साथ योजना की जानकारी देते हुए सहायक महाप्रबंधक वाइके सिंह ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकृत यह विशेष प्लान 30 अगस्त तक ही वैध रहेगा।
सिर्फ एक रुपये में उपभोक्ता को नया सिमकार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसी राशि में एक जीबी डाटा प्रतिदिन के साथ असीमित कॉल, 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा 24 दिन की वैधता के साथ मिलेगी।
नेटवर्क की समस्या को कर लिया गया दूर
दिलीप सिंह ने बताया कि जिले में पहले नेटवर्क की जो समस्या थी, अब उसे पूरी तरह से दूर करा लिया गया है। नगर के सभी बेस ट्रांसीवर सिस्टम (बीटीएस) अपग्रेड करा दिए गए हैं। टावर पर नई बैटरियां स्थापित कराई गई हैं। इससे बिजली गुल होने पर काल ड्राप की समसया नहीं होगी।
इन क्षेत्र में आरंभ हुई 4-जी सुविधा
आवास विकास कॉलोनी, कचहरी रोड, कलेक्ट्रेट, कुरावली, घिरोर, किशनी, गोला बाजार, आगरा रोड, खरपरी, राजीव गांधी नगर, शीतला माता मंदिर धाम आदि।
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वर्तमान में बीएसएनएल के जिले में 2.18 लाख ग्राहक हैं। फ्रीडम प्लान के माध्यम से 30 अगस्त तक सर्वाधिक उपभोक्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
वाइके सिंह, सहायक महाप्रबंधक, जिला दूरसंचार केंद्र, बीएसएनएल