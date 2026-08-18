एक रुपये में सिम और महीने भर का रिचार्ज, डेली 1GB डेटा के साथ 100 SMS भी; BSNL का फ्रीडम प्लान मैनपुरी में लॉन्च

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने उपभोक्ताओं को उपहार दिया है। फ्रीडम प्लान में एक रुपये में सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं मिलेगा, पूरे महीने के लिए रीचार्ज पैक की सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सहायक महाप्रबंधक दूरसंचार ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर योजना साझा की।

आवास विकास कॉलोनी स्थित बीएसएनएल जिला कार्यालय परिसर में उपमंडल अधिकारी दिलीप सिंह चौहान के साथ योजना की जानकारी देते हुए सहायक महाप्रबंधक वाइके सिंह ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकृत यह विशेष प्लान 30 अगस्त तक ही वैध रहेगा।