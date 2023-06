Mainpuri Crime: दुकान के बाहर सो रहे दुकानदार की सिर कुचलकर हत्या, गांव में पसरा सन्नाटा; पुलिस कर रही जांच

Mainpuri Crime News मैनपुरी में गुरुवार रात को एक दुकानदार की सोते वक्त हत्या कर दी गई। लहुरीपुर निवासी हाकिम सिंह गांव के बाहर परचून की दुकान का संचालन करते थे। गुरुवार रात हाकिम सिंह अपनी दुकान के बाहर चारपाई पर सोए हुए थे। शुक्रवार सुबह गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो बिस्तर पर उनका शव पड़ा हुआ था।

दुकान के बाहर सो रहे दुकानदार की सिर कुचलकर हत्या, गांव में पसरा सन्नाटा

Your browser does not support the audio element.

मैनपुरी, जागरण संवाददाता। अपराधियों ने एक बार फिर से मैनपुरी को दहला दिया है। एक दुकानदार की गुरुवार रात उस वक्त हत्या कर दी गई जब वह सो रहा था। दुकानदार चारपाई पर सोया हुआ था, उसी वक्त उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का पता शुक्रवार की सुबह लगा। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है, वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मामला मैनपुरी के बिछवां क्षेत्र के गांव लहुरीपुर का है। यहां दुकानदार की गुरुवार रात सोते समय सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। हत्यारे कौन हैं इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है। चारपाई पर सोया था दुकानदार लहुरीपुर निवासी हाकिम सिंह गांव के बाहर परचून की दुकान का संचालन करते थे। रात को दुकान के पास ही सोते थे। उनकी पत्नी जसोदा और अन्य स्वजन गांव में स्थित घर में सोते हैं। उनका पुत्र अखिलेश पुत्रवधू संगीता दिल्ली में रहते हैं। गुरुवार रात हाकिम सिंह अपनी दुकान के बाहर चारपाई पर सोए हुए थे। शुक्रवार सुबह गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो बिस्तर पर उनका शव पड़ा हुआ था। उनकी सिर कुचल कर हत्या की गई थी। पुलिस ने किया घटनास्थल का निरीक्षण मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। गांव वालों से भी पूछताछ की गई। घटना से गांव के लोग हैरान है। ग्रामीणों के अनुसार दुकानदार का किसी से कोई विवाद नहीं था। वह हर रोज की तरह ही गुरुवार को भी अपनी दुकान के बाहर सो रहे थे।

Edited By: Swati Singh