DM अंकल...स्कूल के रास्ते में जानवर करते हैं परेशान, मैनपुरी में बच्चों की शिकायत पर एक्शन

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। डीएम अंकल, सड़क पर मवेशी बंधने से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रास्ते में मवेशी ड्रेस खराब कर देते हैं और कई बार सींग मारकर घायल भी कर चुके हैं।

सोमवार को कुछ बच्चों ने डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी के सामने अपनी पीड़ा रखी तो वह भी उनकी परेशानी सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने नगर पालिका ईओ बुद्धिप्रकाश को तत्काल रास्ते से पशु हटवाने के निर्देश दिए।



नगर पालिका क्षेत्र के मुहल्ला बंशी गोहरा निवासी देवेंद्र पाल परिवार के सदस्यों और बच्चों के साथ शिकायत लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों ने बताया कि गली में राजेश पाल द्वारा मवेशी बांधे जाते हैं। इससे आवागमन प्रभावित रहता है। स्कूल जाते समय पशुओं के कारण कपड़े गंदे हो जाते हैं। रास्ते में गोबर व अन्य गंदगी पड़ी रहने से भी परेशानी होती है।

उनका आरोप है कि पशु हटाने के लिए कहने पर संबंधित व्यक्ति विवाद करने लगता है। देवेंद्र ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका में शिकायत की गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बच्चों को साथ देखकर डीएम ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूरी बात सुनी।