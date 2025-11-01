मायके जाते वक्त हाईवे पर हुआ हादसा, दुर्घटना में महिला की मौत, पति और बच्चे घायल

संवाद सूत्र, बेवर। रिश्तेदारी में आयोजित त्रयोदशी संस्कार में भाग लेकर बच्चों के साथ लौट रहे बाइक सवार दंपती को शुक्रवार को हाईवे पर पीछे से आए वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि पति सहित बच्चे घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन के सिपुर्द कर दिया है।



थाना क्षेत्र के गांव सराय मद्दू निवासी अनिल कुमार 32 वर्षीय पत्नी रोशनी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। घिरोर क्षेत्र के गांव तारपुर में रहने वाली रोशनी की बहन के यहां त्रयोदशी संस्कार था। जिसमें शामिल होने के लिए शुक्रवार को अनिल स्वजन के साथ बाइक द्वारा वहां गए थे। तारपुर से शनिवार सुबह अनिल पत्नी रोशनी, पुत्र विशाल और ऋषि के साथ बाइक द्वारा अपने गांव सराय मद्दू जा रहे थे।