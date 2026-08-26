मैनपुरी मिलावटी आटे की रिपोर्ट में 19 दिन की देरी, पूर्व चेयरमैन के बेटे की इकाई में पकड़ा गया था टेलकम पाउडर

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने कस्बा ज्योंती खुड़िया में खेत में चल रही अवैध आटा निर्माण इकाई पकड़ी थी। पूर्व चेयरमैन के पुत्र द्वारा संचालित इकाई में खराब क्वालिटी के गेहूं से आटा तैयार कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने और अच्छा दिखाने के लिए टेलकम पाउडर मिलाया जाता था। मौके से टेलकम पाउडर की 43 बोरियां भी मिली थीं।

नमूने आपात जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। 10 दिन में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन 19 दिन बाद भी प्रयोगशाला रिपोर्ट नहीं दे पाया है। अब दोबारा रिमाइंडर भेजकर सप्ताह भर के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।

19 दिन बाद भी नहीं आई मिलावटी आटे की रिपोर्ट, दोबारा भेजा रिमाइंडर कस्बा ज्योंती खुड़िया में मिलावटी आटा निर्माण इकाई की सूचना पर छह अगस्त की शाम मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके पाठक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेंद्र कुमार एवं इंद्रजीत सिंह ने ज्योंती चौकी पुलिस के साथ गांव में आटा चक्कियों की जांच की थी। गांव से अंतिम छोर पर खेत में संचालित आटा निर्माण इकाई में कई पैकिंग मशीनों के साथ मिक्चर मशीन व बोरियों की सिलाई मशीन मिली थीं। यहां एक हिस्से में 43 बोरियां रखी थीं, जिनमें संदिग्ध पाउडर भरा था।

टेलकम पाउडर की बात को किया था स्वीकार जांच और पूछताछ में इकाई संचालक अजीत कुमार ने इनमें टेलकम पाउडर होने की बात स्वीकारी थी। बोरियों में 2150 किग्रा टेलकम पाउडर भरा हुआ था, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 32,250 रुपये आंकी गई थी। पास ही 50 किग्रा आटा भी बरामद हुआ था। मशीन में एक बोरी फंसी मिली थी, जिसमें आटा में टेलकम पाउडर को मिलाया जा रहा था।

छह अगस्त की रात पूर्व चेयरमैन के पुत्र की इकाई में पकड़ा था टेलकम पाउडर मिला आटा अवैध रूप से संचालित इकाई में संचालक माल से संबंधित कोई भी कागजात नहीं दिखा सके थे। बरामद माल को संचालक की ही अभिरक्षा में देकर टीम ने पुलिस की मौजूदगी में निर्माण इकाई को सील कर दिया था। औंछा थाना में प्राथमिकी कराने के बाद अलग-अलग नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। 10 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन लैब की अनदेखी के कारण 19 दिन बीतने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है।

दूसरा रिमाइंडर भेजकर सात दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इकाई संचालक के पिता नरेंद्र कुमार वर्ष 2001 से 2006 तक नगर पंचायत ज्योंती खुड़िया के चेयरमैन भी रहे थे। चर्चा यह भी है कि उनके राजनीतिक रसूख के कारण भी जांच की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है।