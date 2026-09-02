पलवल में 'मौत की सवारी' बनी डबल डेकर मैक्स: 1200 KM सफल करने वाली पिकअप पर है 4 चालान; 6 श्रद्धालुओं की मौत

चंद्रशेखर गौड़, मैनपुरी। किशनी क्षेत्र के करीब 25 श्रद्धालु रक्षाबंधन की रात राजस्थान स्थित गोगामेड़ी दर्शन के लिए मालवाहक वाहन मैक्स पिकअप में निकले थे। इस वाहन को मौत की सवारी की तरह यहीं तैयार कर लिया गया था। इसमें पार्टीशन कर इसे डबल डेकर बनाया गया था। मैनपुरी से चलकर गोगामेड़ी दर्शन करने के बाद इन्होंने अंबाला होते हुए पलवल तक करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया।

इसके बाद हादसे में छह जानें चली गईं। यदि रास्ते में कहीं भी पुलिस सक्रिय होती तो संभवत: इस हादसे से बचा जा सकता था। मैक्स पिकअप से दर्शन के लिए निकले थे गांव वाले और रिश्तेदार किशनी के गांव चांदा निवासी विजय यादव अपने रिश्तेदारों व अन्य ग्रामीणों के साथ यूपी84टी5515 नंबर की मैक्स पिकअप में दर्शनों के लिए निकले थे। मालवाहक वाहन में वैसे भी सवारियां नहीं बैठाई जा सकतीं, वहीं इसमें तो 25 सवारियां बैठी थीं। जब सवारियां अधिक होने लगीं तो इसमें बीच में लकड़ी का तख्ता फंसाकर इसमें दो पार्टीशन किए गए। वाहन के ऊपर तिरपाल भी लगाया गया ताकि वर्षा आदि से बचा जा सके। इसके बाद कुछ श्रद्धालु नीचे के हिस्से में तो कुछ ऊपर के हिस्से में बैठ गए।

अंबाला से पलवल होते हुए आ रहे थे वृंदावन तभी हुआ हादसा इसके बाद विजय यादव ने अपने कुछ रिश्तेदारों को फिरोजाबाद से भी वाहन में बैठाया और गाते-बजाते गोगामेड़ी के लिए चल दिए। सभी ने राजस्थान के मेंहदीपुर बालाजी, खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद गोगामेड़ी में जाहरवीर बाबा के दर्शन किए। इसके बाद सभी अंबाला से पलवल होते हुए मथुरा-वृंदावन में दर्शनों के लिए चल दिए कि पलवल में हादसा हो गया।

मैनपुरी से हनुमानगढ़ करीब 650 किलोमीटर मैनपुरी से हनुमानगढ़ करीब 650 किलोमीटर से अधिक दूर है। वहीं इसके बाद हनुमानगढ़ से हरियाणा के अंबाला होते हुए पलवल की दूरी भी करीब 500 किलोमीटर है। इस तरह इस वाहन ने करीब 1150 किलोमीटर का सफर तय किया। यदि इन 1150 किलोमीटर के रास्ते में कहीं भी पुलिस सजग रही होती, वाहन चेकिंग की होती तो संभवत: हादसे को टाला जा सकता था।

श्रद्धालुओं ने भी नहीं दिखाई सजगता वाहन में बैठने वाले श्रद्धालुओं ने भी यदि सजगता दिखाई होती तो हादसे को टाला जा सकता था अथवा हादसे में हुए नुकसान को कम किया जा सकता था। श्रद्धालु भी अपनी जिंदगी को लेकर सजग नहीं थे।