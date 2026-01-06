Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल निकलने की आस, UP के इस गांव में ONGC करा रहा है सर्वे

    By Chandra Shekhar Gaur Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:00 PM (IST)

    ONGC मैनपुरी के अडूपुर गांव में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की संभावना तलाशने के लिए सर्वे करा रहा है। कंपनी के कर्मचारी सैटेलाइट से चिह्नित स्थानों पर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गांव अडूपुर में ONGC के लिए खुदाई करते मजदूर।

    संसू, जागरण, बिछवां (मैनपुरी)। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी ओएनजीसी द्वारा मैनपुरी के गांव अडूपुर में प्राकृतिक गैस व कच्चे तेल के लिए सर्वे कराया जा रहा है। काम शुरू होने के दौरान अफवाहों का दौर चलता रहा। बाद में पता चला कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जमीन के नीचे से मिट्टी निकालकर एसकी जांच कराई जा रही है।

    भारत सरकार की महारत्न कंपनी ओएनजीसी के कर्मचारी औनी मैस कर्नाटक ने बताया कि सैटेलाइट के जरिए भारत में जगह का चिह्नांकन किया जाता है। उसके बाद बोरिंग के जरिए प्रति 10 फुट का सैंपल लिया जाता है। यह सैंपल वर्तमान में कन्नौज आफिस में पहुंचता है। वहां से प्रयोगशाला भेजा जाता है।

    बताया कि गांव में प्राकृतिक गैस व कच्चा तेल होने की संभावना की जांच की जा रही है। एक गांव में तीन दिन में 180 फुट की गहराई की जांच की जाती है। 3 किलोमीटर दूरी के अंदर यह प्रक्रिया चलती है। अगला स्थान सैटेलाइट के माध्यम से 3 किलोमीटर दूरी पर कर्मचारी जांच करते हैं। यह सर्वे भारत सरकार के निर्देशानुसार होता है।