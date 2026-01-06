नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल निकलने की आस, UP के इस गांव में ONGC करा रहा है सर्वे

संसू, जागरण, बिछवां (मैनपुरी)। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी ओएनजीसी द्वारा मैनपुरी के गांव अडूपुर में प्राकृतिक गैस व कच्चे तेल के लिए सर्वे कराया जा रहा है। काम शुरू होने के दौरान अफवाहों का दौर चलता रहा। बाद में पता चला कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा जमीन के नीचे से मिट्टी निकालकर एसकी जांच कराई जा रही है।

भारत सरकार की महारत्न कंपनी ओएनजीसी के कर्मचारी औनी मैस कर्नाटक ने बताया कि सैटेलाइट के जरिए भारत में जगह का चिह्नांकन किया जाता है। उसके बाद बोरिंग के जरिए प्रति 10 फुट का सैंपल लिया जाता है। यह सैंपल वर्तमान में कन्नौज आफिस में पहुंचता है। वहां से प्रयोगशाला भेजा जाता है।