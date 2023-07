एटा के थाना बागवाला क्षेत्र में स्थित गांव मानिकपुर निवासी कामता प्रसाद की पुत्री दीक्षा का विवाह सात मई 2023 को प्रदीप कुमार निवासी गांव कनेगी के साथ हुआ था। गुरुवार शाम मायके वालों को सूचना मिली कि दीक्षा की मृत्यु हो गई है। इस पर मायके वाले मौके पर पहुंच गए। दीक्षा का शव घर में पड़ा था। ससुरालीजन गायब थे।

पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के स्वजन। - जागरण

घिरोर, संवाद सूत्र। गांव कनेगी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। स्वजन ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। दाे महीने पहले ही विवाह हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। सात मई 2023 को हुआ था व‍िवाह एटा के थाना बागवाला क्षेत्र में स्थित गांव मानिकपुर निवासी कामता प्रसाद की पुत्री दीक्षा का विवाह सात मई 2023 को प्रदीप कुमार निवासी गांव कनेगी के साथ हुआ था। गुरुवार शाम मायके वालों को सूचना मिली कि दीक्षा की मृत्यु हो गई है। इस पर मायके वाले मौके पर पहुंच गए। दीक्षा का शव घर में पड़ा था। ससुरालीजन गायब थे। कामता प्रसाद के मुताबिक, शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज में चार लाख रुपये की नकदी और सोने की जंजीर की मांग करने लगे थे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजन ने दीक्षा की हत्या कर दी है। रंग सांवला बताकर करते थे अपमान‍ित पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद स्वजन ने बताया कि ससुरालीजन दीक्षा का रंग सांवला बताकर अपमानित करते थे। दीक्षा के पिता ने प्रदीप कुमार, कुलदीप, बृजेश, अनीता, संध्या, रामगोपाल, महादेवी, रीता, नेकराम, प्रेमपाल, देवेंद्र, हरिओम निवासीगण कनेगी पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर घिरोर नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena