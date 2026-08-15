मैनपुरी में भतीजे ने चाची को गोली से उड़ाया, पांच बीघा जमीन के लिए कत्ल; चारपाई पर मिली खून से लथपथ लाश 

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पांच बीघा भूमि नाम न करने से नाराज भतीजे ने सोते समय शनिवार तड़के विधवा चाची की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह रक्तरंजित हालत में चारपाई पर शव पड़ा देख स्वजन में चीख-पुकार मच गई। पुलिस के साथ पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित कर शव मोर्चरी पर भेजा। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है।

गांव जोगराजपुर निवासी 45 वर्षीय नीलम देवी निसंतान थीं और उनके पति राकेश कुमार की दो साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। वह गांव में स्थित मकान में अकेले ही रह रही थीं और पति के नाम की पांच बीघा भूमि पर फसल पैदा कर भरण पोषण करती थीं।

पांच बीघा जमीन के लिए भतीजे ने विधवा चाची की गोली मार की हत्या मृतका के जेठ पूरन दयाल का पुत्र नवीन उर्फ पिंकी चाची नीलम देवी से उनके नाम की पांच बीघा भूमि अपने नाम कराने के लिए आए दिन दबाव बना रहा था। परंतु वह भूमि उसके नाम नहीं कर रही थीं। इसी के चलते उसने जान से मारने की धमकी दी थी। शुक्रवार की रात नीलम देवी खाना खाने के बाद बरामदे में चारपाई डालकर सो रही थीं। शनिवार तड़के साढ़े तीन बजे के करीब नवीन घर में घुस गया और उसने सोते समय गर्दन में तमंचा से गोली मारकर नीलम की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित भाग गया।

शुक्रवार की रात को चारपाई पर सोते समय दिया घटना को अंजाम शनिवार सुबह 10 बजे तक जब वह घर से बाहर नहीं आईं तो परिवार के अन्य लोगों ने अंदर जाकर देखा। चारपाई पर नीलम देवी का रक्तरंजित हालत में शव पड़ा देख चीख-पुकार मच गई। जानकारी पाकर मृतका के मायके पक्ष के लोग भी गांव पहुंच गए। सूचना पर एसओ घिरोर अनुज चौहान फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जहां टीम ने साक्ष्य संकलित कर नमूने एकत्र किए। पुलिस ने शव मोर्चरी पर भिजवाया।