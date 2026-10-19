मिर्जापुर द मूवी की 'मुमताज बीबी', अभिनेत्री सोनल चौहान पहुंचीं मैनपुरी; खास नाता है ये

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मिर्जापुर-द मूवी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सोनल चौहान ने सोमवार को परिवार के साथ माता शीतला धाम पर मत्था टेका। भतीजे के मुंडन संस्कार में शामिल होने पहुंचीं सोनल ने शीतला माता मंदिर और काली माता मंदिर में पूजा कर माता का आशीर्वाद लिया। उनकी एक झलक पाने और सेल्फी लेने के लिए मंदिर परिसर में होड़ लगी रही।

मूल रूप से कस्बा कुरावली की रहने वालीं सोनल की शिक्षा-दीक्षा नोएडा और मुंबई से ही हुई है। उनके बड़े भाई विक्रम सिंह चौहान कस्बा में बड़े कारोबारी हैं। उनके पुत्र के मुंडन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभिनेत्री मैनपुरी पहुंची थीं। दोपहर में शीतला माता मंदिर में विधि-विधान पूजन करने के बाद भतीजे के मुंडन संस्कार से संबंधित रस्म पूर्ण कीं।

यहां से समीप ही स्थित काली माता मंदिर में भी उन्होंने पूजन कर माता का आशीर्वाद लिया। पूजन उपरांत दैनिक जागरण से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गाॅडफादर नहीं रहा है। माता शीतला और भगवान भोलेनाथ ही उनके गाडफादर हैं, जिनके आशीर्वाद पर अभिनय लोगों को पसंद आ रहे हैं।