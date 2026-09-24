मैनपुरी: कार सवार हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से घायल युवक सैफई में भर्ती
करहल, मैनपुरी में बुधवार रात कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक युवक अर्पित कुमार को गोली लग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, करहल (मैनपुरी)। मैनपुरी चौराहे पर बुधवार की रात साढ़े 10 बजे के करीब आए कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में गोली मकान की छत पर खड़े युवक सीने में जा लगी। जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। हंगामा होते ही आसपास के लोग एकत्र हुए हुए तो हमलावर भाग गए।
घायल को आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में भर्ती कराया गया है। देर रात एएसपी ग्रामीण ने सैफई पहुंचकर घायल से हमले की जानकारी ली है। पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की दो टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हैं।
कस्बा में किशनी रोड पर रहने वाले अर्पित कुमार बुधवार की रात मकान की दूसरी मंजिल की छत पर खड़े थे। तभी रात साढ़े 10 बजे के करीब पांच-छह कारों पमें सवार होकर आए हमलावरों ने उतरकर घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली खिड़की के शीशे को तोड़ती हुई अर्पित के सीने में जा लगी। जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े।
अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर लोग दौड़कर पहुंचे तो हमलावर कार में बैठकर फरार हो गए। अर्पित को घायल अवस्था में सीएचसी करहल ले जाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है।
देर रात एएसपी अभिषेक तिवारी और सीओ करहल अजय चौहान ने करहल इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पांडेय के साथ सैफई पहुंचकर घायल और घटना के बारे में जानकारी ली।
घायल अर्पित के पिता सुनील कुमार ने करहल निवासी सम्यक उर्फ लव, संकेत उर्फ लल्ला, सौरभ उर्फ टिल्लू निवासी अहिंसा कालोनी, आशीष यादव दुमीला, अंशुल पाल निवासी अध्यापक नगर और चार-पांच अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस की दो टीमें आसपास लगे सीसी कैमरे की फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।