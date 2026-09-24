मैनपुरी: कार सवार हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से घायल युवक सैफई में भर्ती

संवाद सूत्र, करहल (मैनपुरी)। मैनपुरी चौराहे पर बुधवार की रात साढ़े 10 बजे के करीब आए कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में गोली मकान की छत पर खड़े युवक सीने में जा लगी। जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। हंगामा होते ही आसपास के लोग एकत्र हुए हुए तो हमलावर भाग गए।

घायल को आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में भर्ती कराया गया है। देर रात एएसपी ग्रामीण ने सैफई पहुंचकर घायल से हमले की जानकारी ली है। पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की दो टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हैं।

कस्बा में किशनी रोड पर रहने वाले अर्पित कुमार बुधवार की रात मकान की दूसरी मंजिल की छत पर खड़े थे। तभी रात साढ़े 10 बजे के करीब पांच-छह कारों पमें सवार होकर आए हमलावरों ने उतरकर घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली खिड़की के शीशे को तोड़ती हुई अर्पित के सीने में जा लगी। जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े।

अचानक हुई फायरिंग से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर लोग दौड़कर पहुंचे तो हमलावर कार में बैठकर फरार हो गए। अर्पित को घायल अवस्था में सीएचसी करहल ले जाया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। वहां उनका इलाज चल रहा है।