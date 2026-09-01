मैनपुरी में सुहाना हुआ मौसम, रिमझिम फुहारों ने गर्मी और उमस से दी राहत

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मंगलवार सुबह से ही नगर सहित आसपास के कस्बों में रिमझिम वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कुछ देर बाद हल्की वर्षा होने लगी। रिमझिम फुहारों से मौसम सुहावना हो गया। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को वर्षा से काफी राहत मिली।

तापमान में गिरावट के साथ वातावरण में ठंडक घुल गई। सुबह वर्षा शुरू होने के बाद सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित रही। जरूरी काम से घरों से निकले लोग छाता लेकर जाते दिखाई दिए। बाजारों में भी वर्षा का असर नजर आया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिमझिम वर्षा होने से किसानों के चेहरे खिल उठे।

किसानों का कहना है कि वर्षा से खेतों में खड़ी फसलों को लाभ मिलेगा। कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस के बाद मौसम में आए बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली। ठंडी हवा और बादलों के बीच रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया।