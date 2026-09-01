मैनपुरी में सुहाना हुआ मौसम, रिमझिम फुहारों ने गर्मी और उमस से दी राहत
मैनपुरी में सुबह से हो रही रिमझिम वर्षा ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई है, जिससे मौसम सुहावना हो ...और पढ़ें
HighLights
गर्मी और उमस से लोगों को मिली बड़ी राहत।
किसानों की फसलों को वर्षा से मिला लाभ।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मंगलवार सुबह से ही नगर सहित आसपास के कस्बों में रिमझिम वर्षा का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कुछ देर बाद हल्की वर्षा होने लगी। रिमझिम फुहारों से मौसम सुहावना हो गया। गर्मी और उमस से परेशान लोगों को वर्षा से काफी राहत मिली।
तापमान में गिरावट के साथ वातावरण में ठंडक घुल गई। सुबह वर्षा शुरू होने के बाद सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित रही। जरूरी काम से घरों से निकले लोग छाता लेकर जाते दिखाई दिए। बाजारों में भी वर्षा का असर नजर आया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिमझिम वर्षा होने से किसानों के चेहरे खिल उठे।
किसानों का कहना है कि वर्षा से खेतों में खड़ी फसलों को लाभ मिलेगा। कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस के बाद मौसम में आए बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली। ठंडी हवा और बादलों के बीच रिमझिम फुहारों ने मौसम को खुशनुमा बना दिया।
बच्चों और युवाओं ने भी सुहाने मौसम का आनंद लिया। मौसम विज्ञानी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। स्थानीय स्तर पर हल्की वर्षा का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है।