मैनपुरी में दीवार से ट्रक टकराने पर क्लीनर की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार
मैनपुरी में एक ट्रक के दीवार से टकराने के बाद दबंगों ने पीछा कर क्लीनर की गोली मारकर हत्या कर ...और पढ़ें
HighLights
ट्रक दीवार से टकराने पर बिजली का तार टूटा।
दबंगों ने पीछा कर क्लीनर की गोली मारकर हत्या की।
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, ड्राइवर घायल।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। सड़क के किनारे बने पूर्व प्रधान के घर की दीवार से ट्रक टकरा गया, जिससे बिजली का तार टूट गया। गांव के दबंगों ने पीछा कर भागते ट्रक को रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग कर क्लीनर की हत्या कर दी। गोली लगने से ड्राइवर भी घायल हुआ है। रविवार रात बीच सड़क पर हत्या की सूचना पर एसपी फोर्स के साथ पहुंचे और घेराबंदी कराई।
पुलिस ने एक आरोपित को पकड़ लिया है। घटना रविवार रात नौ बजे एलाऊ थाना क्षेत्र के गांव अघार में हुई। सोलर प्लेट लेकर बेवर जा रहा ट्रक सड़क किनारे पूर्व प्रधान विनोद कुमार के घर की दीवार से टकरा गया। टक्कर के बाद से दीवार पर लटकी बिजली की केबिल टूट गई।
स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक कुलदीप और क्लीनर सुभाष के साथ मारपीट कर दी। भीड़ जुटती देख ड्राइवर और क्लीनर ट्रक लेकर भाग निकले। इसी बीच बाइक सवार युवकों ने ट्रक का पीछा किया। लगभग डेढ़ किमी आगे संतोषपुर गांव में सड़क पर अवरोध डालकर ट्रक को रुकवाया।
ड्राइवर और क्लीनर कुछ समझ पाते, उससे पहले बाइक सवार युवकों ने तमंचों से दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से क्लीनर की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपित को पकड़ लिया, जबकि बाकी भागने में सफल रहे।
एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। ड्राइवर का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जल्द ही आरोपित पकड़े जाएंगे।
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