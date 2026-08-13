मैनपुरी में निकली तिरंगा यात्रा, मां भारती का जयघोष और राष्ट्रभक्ति का आह्वान

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रप्रेम की भावना लेकर गुरुवार को भाजपा व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह ने अमन इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

दोपहर लगभग 12 बजे पहुंचे प्रभारी मंत्री ने मां भारती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित कर एवं पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम को आरंभ कराया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री ने सभी से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजादी के इन वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है।