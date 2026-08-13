मैनपुरी में निकली तिरंगा यात्रा, मां भारती का जयघोष और राष्ट्रभक्ति का आह्वान
मैनपुरी में स्वतंत्रता दिवस पर भाजपा और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह ने किया। उन्हों ...और पढ़ें
HighLights
प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह ने मैनपुरी में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया।
भाजपा और जिला प्रशासन ने मिलकर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रप्रेम की भावना लेकर गुरुवार को भाजपा व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह ने अमन इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
दोपहर लगभग 12 बजे पहुंचे प्रभारी मंत्री ने मां भारती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्ज्वलित कर एवं पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम को आरंभ कराया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री ने सभी से घर पर तिरंगा लहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि आजादी के इन वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है।
भोगांव विधायक रामनरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत के साथ जिलाधिकारी डा. इंद्रमणि त्रिपाठी और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने प्रभारी मंत्री के साथ तिरंगा यात्रा में सहभागिता की।
स्कूल परिसर से आरंभ हुई यात्रा का भांवत चौराहा, स्टेशन रोड, क्रिश्चियन तिराहा पर जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा बस स्टेशन मार्ग होते हुए जिला सहकारी बैंक परिसर पहुंचकर सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी व शिक्षा विभाग के लोग मौजूद रहे।