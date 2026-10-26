मैनपुरी: जमीन नाम न करने से नाराज बेटे ने पिता को मारी गोली, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जमीन नाम न करने से नाराज पुत्र ने रविवार की रात 10 बजे के करीब पिता को तमंचा से गोली मार दी। फायरिंग होते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित फरार हो गया। घायल को आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में भर्ती कराया। एएसपी ग्रामीण ने सैफई पहुंच घटना की जानकारी ली है। मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है।

नगला महाजीत निवासी राजेश कुमार उर्फ राजू के नाम करीब 15 बीघा पैतृक भूमि है। उनके दो पुत्र गौरव और सौरभ हैं। जिसमें बड़ा पुत्र गौरव यादव शराब पीकर आए दिन जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाता है। रविवार की रात 10 बजे के करीब खाना खाने के बाद राजू पत्नी मंजू देवी के साथ घर के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। तभी गौरव शराब के नशे में वहां आया और जमीन नाम कराने को लेकर विवाद करने लगा।

जब उन्होंने मना किया तो उसने जान से मारने के उद्देश्य से फायर किया। गोली सिर और हाथ में लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। चीख-पुकार सुन स्वजन और ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंचे तो गौरव बाइक लेकर भाग गया। स्वजन उन्हें सीएचसी करहल लेकर पहुंचे। जहां हालत गंभीर होने पर राजू को आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए रेफर कर दिया।