मैनपुरी में सुधरेंगी सड़कें, PWD ने छह सड़कों का तैयार किया था प्रस्ताव , शासन से मिली हरी झंडी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जर्जर हो चुकीं ग्रामीण सड़कों के निर्माण को जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने मुहर लगा दी है। छह सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। खंड के माध्यम से 11.5 किमी लंबी सड़कों के निर्माण को 3.61 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। वर्षा उपरांत विभाग कार्यारंभ की तैयारी कर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र की कई सड़कें जर्जर हैं। जनप्रतिनिधियों के स्तर से इनकी सूची तैयार कराई गई थी। सूची को विभाग के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कराकर शासन को भेजा गया था। शासन ने अब छह सड़कों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार 11.5 किमी लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 10.71 करोड़ रुपये की धनराशि की विभाग द्वारा मांग की गई है।