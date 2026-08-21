बच्चों के ऊपर मंडराता खतरा हटेगा, मैनपुरी में 40 स्कूल चिह्नित; हटाई जाएंगी हाईटेंशन लाइनें
मैनपुरी में बच्चों की सुरक्षा के लिए परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चिह्नित 40 स् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूलों के परिसर के ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन के तार व खंभों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। शासन के निर्देश के बाद बिजली विभाग एवं शिक्षाधिकारियों की संयुक्त बैठक में योजना बनाते हुए आठ सितंबर तक सभी चिह्नित 40 स्कूलों से एचटी लाइन को हटवाने का निर्णय लिया गया है।
परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूलों के ऊपर से गुजर रही एचटी लाइन को हटवाकर अन्यत्र स्थानांतरित कराए जाने के लिए शासन से कई बार निर्देश मिल चुके हैं। पिछले वर्ष बेसिक शिक्षाधिकारियों कार्यालय द्वारा 39 परिषदीय स्कूलों की सूची बिजली विभाग को सौंपी गई थी। शासन स्तर से इन लाइनों को हटवाने के लिए लगभग 30 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए थे।
बिजली विभाग ने सभी लाइनें स्थानांतरित करा दी थीं। जो स्थानांतरित नहीं हो सकती थीं, उन तारों के नीचे लोहे की मजबूत गार्डिंग कराई थी। अब नए सिरे से नए स्कूलों की सूची तैयार की गई है। इसमें 40 नए स्कूलों को चिह्नित किया गया है। व्यवस्था संचालन समिति के अध्यक्ष अधीक्षण अभियंता विद्युत मुकेश कुमार का कहना है कि 40 परिषदीय स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई गई है।
इनमें नौ में से लाइन स्थानांतरित कराई जा चुकी हैं। शेष स्कूलों से आठ सितंबर तक सभी लाइनों को हटवाने की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाएगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंताओं को निर्देशित किया गया है।
तीन माध्यमिक स्कूलों में होगी गार्डिंग
डीआइओएस सतीश कुमार ने बताया है कि तीन माध्यमिक स्कूलों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। समिति की जांच में सामने आया है कि स्कूल परिसर से बिजली के तार नहीं गुजर रहे हैं। वे खेल मैदान परिसर के ऊपर से जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन लाइनों के नीचे गार्डिंग की व्यवस्था कराने पर निर्णय हुआ है।