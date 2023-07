Mainpuri News: पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा हत्यारोपित बदमाश, दो दिन पहले दुकानदार की सिर कूचकर हुई थी हत्या

Mainpuri News मैनपुरी में पुलिस ने हत्यारोपित को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस को बताया कि दुकानदार की सिर कूचकर उसने हत्या की थी। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है और हत्याकांड की वजह जानने का प्रयास कर रही है। पुलिस की टीम रविवार सुबह चेकिंग कर रही थी जब मुठभेड़ हुई।

Mainpuri News: मुठभेड़ में पकड़ा गया दुकानदार का हत्यारोपित

मैनपुरी, जागरण टीम। मैनपुरी पुलिस की चेकिंग में हत्यारोपित गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की उससे मुठभेड़ हुई जिसमें उसे गोली लगी। दो दिन पहले की थी हत्या पुलिस ने रविवार सुबह चेकिंग के दौरान बिछवां पुलिस ने बाइक पर जा रहे एक युवक को रोकने का प्रयास किया तो वह फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम पवन निवासी गांव लहुरीपुर थाना बिछवां बताया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि दो दिन पहले उसी ने ही अपने गांव के दुकानदार हाकिम सिंह की सिर कुचलकर हत्या की थी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

