Police Encounter: मैनपुरी में मुठभेड़, पुलिस ने 25 हजार का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Mainpuri News लूट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयासरत थी। लेकिन उसका सुराग नहीं मिला था। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश शातिर लुटेरा है। उसके खिलाऊ अलग-अलग थानों में छह से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके साथियों की जानकारी कर रही है।

मैनपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया 25 हजार का इनामी बदमाश।

