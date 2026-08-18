मैनपुरी नेहरू स्टेडियम का 4.37 करोड़ से होगा कायाकल्प खिलाड़ियों को मिलेगी नई सौगात

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की पहल पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का जल्द ही 4.37 करोड़ रुपये से कायाकल्प होने जा रहा है। यह धनराशि स्टेडियम के तरणताल के नवीनीकरण, मैदान को ऊंचा कराने और बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए खर्च की जाएगी। शासन ने यह धनराशि स्वीकृत कर दी है।

जिला क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह ने बताया कि स्टेडियम के मैदान में वर्षा के दिनों में जलभराव की समस्या हो जाती है। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानियाें का सामना करना पड़ता है। शासन से मिलने वाली धनराशि से मैदान ऊंचा कराने के बाद जलभराव से राहत मिलेगी।