मैनपुरी नेहरू स्टेडियम का 4.37 करोड़ से होगा कायाकल्प खिलाड़ियों को मिलेगी नई सौगात
मैनपुरी के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का 4.37 करोड़ रुपये से कायाकल्प होगा, जिसमें तरणताल का नवीनीकरण, मैदान को ऊंचा करना और बाउंड्रीवाल का निर्माण शामि ...और पढ़ें
HighLights
तरणताल नवीनीकरण, मैदान ऊंचा करने, बाउंड्रीवाल का निर्माण।
खिलाड़ियों को जलभराव से राहत, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की पहल पर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम का जल्द ही 4.37 करोड़ रुपये से कायाकल्प होने जा रहा है। यह धनराशि स्टेडियम के तरणताल के नवीनीकरण, मैदान को ऊंचा कराने और बाउंड्रीवाल के निर्माण के लिए खर्च की जाएगी। शासन ने यह धनराशि स्वीकृत कर दी है।
जिला क्रीड़ा अधिकारी साधना सिंह ने बताया कि स्टेडियम के मैदान में वर्षा के दिनों में जलभराव की समस्या हो जाती है। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानियाें का सामना करना पड़ता है। शासन से मिलने वाली धनराशि से मैदान ऊंचा कराने के बाद जलभराव से राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के प्रयासों से स्टेडियम में खेल सुविधाओं के विस्तार और सुधार का काम कराया जा रहा है। तरणताल के नवीनीकरण से तैराकी खिलाड़ियों के साथ तैराकी के शौकीन लोगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के लिहाज से बाउंड्रीवाल को ऊंचा कराने की स्वीकृति भी मिल गई है। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ओर से कराया जाएगा।