मैनपुरी में पांच लाख रुपये से होगा मच्छरों पर वार, 30 स्प्रे मशीनें खरीदीं

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। नगर में मच्छरों के प्रकोप को कम करने और मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर पालिका ने इस वर्ष छिड़काव अभियान पर पांच लाख रुपये खर्च किए हैं। पिछले वर्ष इस मद में साढ़े तीन लाख रुपये खर्च हुए थे। इस बार बजट में डेढ़ लाख रुपये की बढ़ोतरी कर एंटी लार्वा सहित अन्य कीटनाशकों की खरीद की गई है। नगर के सभी 32 वार्डों में छिड़काव कराने के लिए टीमें लगाई हैं।

नगर पालिका का दावा है कि एक सप्ताह में पूरे शहर को कवर किया जाएगा। सभी 32 वार्डों में एक-एक टीम लगाई गई है। मच्छरों की रोकथाम के लिए नगर पालिका को मलेरिया विभाग की ओर से भी कीटनाशक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे अभियान में सहयोग मिल रहा है।