दीपावली पर रोशनी से जगमगाएगा मैनपुरी, पालिका ने नई लाइटें लगवाना किया शुरू

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दीपावली पर शहर की सड़कों और गलियों को रोशनी से जगमग करने के लिए नगर पालिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्योहार के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से लेकर वार्डों की गलियों तक अंधेरा दूर करने की कवायद की जा रही है। इसके तहत खराब पड़ी हाइमास्ट लाइटों की मरम्मत कराई जा रही है, वहीं प्रमुख मार्गों पर 100 नई लाइटें लगाई जा रही हैं।

पालिका की इस पहल से दीपावली पर लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और रात के समय सड़कों पर रोशनी रहेगी। नगर पालिका की ओर से शहर के तीन प्रमुख मार्गों पर नई लाइटें लगाने का काम शुरू कराया गया है। इनमें आगरा रोड पर 30, ज्योति रोड पर 35 और भोगांव रोड पर 35 नई लाइटें लगाई जा रही हैं। इन मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर होने से राहगीरों और वाहन चालकों को भी सहूलियत मिलेगी।