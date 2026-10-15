मैनपुरी की अनाज मंडी में धान की बंपर आवक, ट्रैक्टरों की लाइन से लगा लंबा जाम

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। आगरा रोड स्थित नवीन मंडी में धान की बंपर आवक से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। बुधवार को 80 हजार क्विंटल धान पहुंचने से मंडी परिसर में वाहनों का दबाव बढ़ गया। मंडी गेट पर ट्रैक्टर-ट्रालियों और अन्य वाहनों के फंसने से जाम लग गया, जिसका असर आगरा रोड पर भी दिखाई दिया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों, किसानों और व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जाम की सूचना पर डीएम व एसपी भी मंडी पहुंच गए। कोतवाली पुलिस ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। बुधवार को सुबह से ही धान लेकर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। मंडी परिसर में ट्रैक्टर-ट्रालियों की संख्या बढ़ने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने लगी। मंडी गेट पर वाहन फंसने से रास्ता अवरुद्ध हो गया और देखते ही देखते आगरा रोड पर भी जाम लग गया।

राहगीरों को निकलने के लिए इंतजार करना पड़ा। जाम की सूचना पर डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी, एसपी गणेश प्रसाद साहा, एसडीएम सदर श्याम प्रताप सिंह मंडी पहुंचे। डीएम के पहुंचने के बाद पुलिस ने वाहनों को व्यवस्थित कराया और आवागमन सुचारु कराया। मंडी में जाम की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों ने व्यापारियों को खरीदी गई उपज जल्द उठाने के निर्देश दिए हैं।