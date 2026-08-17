घरेलू LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत- E-KYC की अंतिम तिथि बढ़ी, इसके बाद कमर्शियल रेट पर मिलेगा सिलिंडर

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। घरेलू गैस सिलिंडर रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाइसी अनिवार्य कर दी गई है। रविवार को अंतिम तिथि की जानकारी के अनुसार दिन भर उपभोक्ता संबंधित एजेंसियों पर पहुंचते रहे।

दोपहर में 23 अगस्त तक की तिथि विस्तार की जानकारी होने के बाद उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। जिले में 30 एजेंसियों से 2.87 लाख उपभोक्ता जुड़े हैं। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा जारी आदेश के अनुसार 16 अगस्त ई-केवाइसी की अंतिम तिथि निर्धारित की थी।