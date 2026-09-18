मैनपुरी में मकान का लिंटर गिरा, चार लोग घायल, पुलिस ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। मुहल्ला छपट्टी में एक पुराने मकान के कमरे का लिंटर अचानक शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब भरभराकर गिर गया। मलबे में चार लोग दब गए। धमाके की आवाज सुनते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। मौके पर पहुंची

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर सभी को बहर निकाला और जिला अस्पताल भिजवाया है। एएसपी ग्रामीण ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली है। नगर के मुहल्ला छपट्टी निवासी अरुण कुमार सक्सेना वर्षों पुराने पैत्रृक मकान में स्वजन के साथ रह रहे है। वर्षा के बाद पिछले दो दिन से निकल रही चटक धूम के कारण मकान के एक कमरे का लिंटर चटक गया था। शुक्रवार की सुबह अरुण की पत्नी प्रतिभा और उनकी देवरानी सुमन कमरे में घरेलू काम कर रही थीं।

जबकि भाई सतेंद्र और अरुण आंगन में खड़े थे। तभी अचानक सुबह 10 बजे के करीब कमरे का लिंटर भरभराकर गिर गया। जिससे प्रतिभा, सुमन, अरुण और सतेंद्र मलबे में दब गए। मलबा गिरते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। अचानक हुए हादसे से मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया के साथ मौके पर पहुंच हादसे की जानकारी ली है।