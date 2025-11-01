चौड़ीकरण का काम फिर शुरू... डेढ़ माह बाद यूपी की इस सड़क पर उतरा रोलर, डामर की परत बिछाई

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। क्रिश्चियन तिराहा से भांवत चौराहा तक स्टेशन रोड के चौड़ीकरण का डेढ़ माह से बंद पड़ा काम शुक्रवार से फिर गति पकड़ गया। फोरलेन में परिवर्तित की जा रही सड़क की दोनों लेन पर डामरीकरण की दूसरी व अंतिम परत बिछाना आरंभ कर दिया गया है। दो दिन में एक लेन का कार्य पूर्ण कराया जाना है।

स्टेशन रोड पर अधूरे पड़े फोरलेन का निर्माण पुन: आरंभ

क्रिश्चियन तिराहा से लगभग 100 मीटर दूर आर्य समाज मंदिर से लेकर भांवत चौराहा तक 900 मीटर लंबी स्टेशन रोड को फोरलेन में परिवर्तित किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर से सात करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अगस्त माह में चौड़ीकरण के कार्य ने गति पकड़ी थी। डामर की एक परत को बिछाकर डिवाइडर का निर्माण कराया गया था। अन्य विभागों के अवरोधकों के न हटने और डिवाइडर को लेकर राजनीति आरंभ होने के कारण कार्य रोक दिया गया था।



दो दिन में पूरी कराई जानी है एक लेन

लगभग डेढ़ माह से कार्य पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। शुक्रवार को डामरीकरण का कार्य दोबारा आरंभ कराया गया। भांवत चौराहा की ओर से एक लेन पर डामर की दूसरी परत डाली जा रही है। कार्यदायी संस्था का कहना है कि दो दिन के अंदर डामर बिछाने का कार्य पूर्ण करना है।



अभी यह है बाधा सड़क के दोनों ओर बिजली विभाग के कुछ खंभे और कनेक्शन बाक्स आ रहे हैं। इन अवरोधकों के कारण पूर्व में अधूरा निर्माण करा सड़क को खुदा ही छोड़ दिया गया था। स्थिति यह रही कि गति से आने वाले वाहन खुदी पड़ी जगह पर असंतुलित हो जाते थे। अभी भी अवरोध उसी स्थान पर हैं। ऐसे में यदि सड़क का डामरीकरण पूर्ण नहीं होता है तो कोहरे में समस्या बढ़ेगी।