मैनपुरी में भरभराकर गिरा मकान का लिंटर, मलबे में दबकर महिला की मौत
मैनपुरी के कुरावली में एक मकान का लिंटर गिरने से 60 वर्षीय वृद्ध महिला की मलबे में दबकर मौत हो गई।
HighLights
कुरावली में मकान का लिंटर गिरने से वृद्ध महिला की मौत।
60 वर्षीय प्रेमलता मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हुईं।
इलाज के दौरान सीएचसी में महिला ने दम तोड़ा।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा कुरावली के मुहल्ला दक्षिणी फर्दखाना में शुक्रवार की रात मकान के एक कमरे का लिंटर भरभराकर गिर गया। जिससे कमरे में लेटी 60 वर्षीय वृद्ध महिला मलबे में दब गईं। धमाके की आवाज सुन स्वजन में चीख-पुकार मच गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटवाकर महिला को बाहर निकाला और सीएचसी भिजवाया। जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। एसडीएम और सीओ ने गांव पहुंच घटना की जानकारी ली। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन के सिपुर्द कर दिया है।
कस्बा कुरावली के मुहल्ला दक्षिणी फर्दखाना निवासी 60 वर्षीय प्रेमलता स्वजन के साथ जिस मकान में रहती थीं। उसका कुछ हिस्सा पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका था। रोजाना की तरह शुक्रवार की रात को भी वह खाना खाने के बाद पुराने बने कमरे में सोने के लिए चली गईं। तभी रात 10 बजे के करीब अचानक कमरे का लिंटर भरभराकर गिर गया। जिससे प्रेमलता मलबे में दब गईं।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
धमाके की आवाज सुनकर स्वजन और ग्रामीण दौड़कर वहां पहुंच गए। सूचना पर सीओ कुरावली सच्चिदानंद, इंस्पेक्टर ललित भाटी पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाकर प्रेमलता को बाहर निकलवाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें सीएचसी कुरावली पर ले जाया गया। जहां कुछ देर चले इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम कुरावली प्रदीप सिंह और चेयरमैन धर्मेंद्र वर्मा कानूनगो, क्षेत्रीय लेखपाल के साथ गांव पहुंच गए। जहां उन्होंने स्वजन से हादसे की जानकारी ली। पुलिस ने शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराया है।
स्वजन के अनुसार मृतका के पति सुरेंद्र किशोर का पांच साल पहले निधन हो चुका है। हादसे से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। मुहल्ले के लोगों ने एसडीएम से पीड़ित स्वजन को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है।
इस संबंध में सीओ कुरावली सच्चिदानंद ने बताया कि मकान का एक कमरा जर्जर होने के कारण अचानक लिंटर गिर गया। जिससे मलबे में दबने से महिला की मृत्यु हुई। शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है।
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