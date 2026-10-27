मैनपुरी में चौड़ी होगी जीटी रोड, 4.5 किमी की सड़क पर 18 करोड़ आएगा खर्च

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कस्बा कुरावली से होकर गुजर रहे जीटी रोड के जर्जर आबादी क्षेत्र वाली रोड पर जल्द ही पूरी रफ्तार से वाहन दौड़ेंगे। लोक निर्माण विभाग ने इसके निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। 18 करोड़ रुपये की लागत से 4.5 किमी लंबी मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जीटी रोड पर स्थित नगर पंचायत कुरावली का आबादी वाले भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना है। इस मार्ग को पुराने एनएच-91 के बाइपास के नाम से भी जाना जाता है। निरंतर वाहनों की आवाजाही के कारण मार्ग जर्जर हो गया था। इस मार्ग से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।