किसानों को एक ही जगह मिलेंगे बीज और कृषि यंत्र, गोधना में बनेगा 1.50 करोड़ का किसान कल्याण केंद्र

कुलदीप मिश्रा, मैनपुरी। किसानों को बीज, कृषि यंत्रों पर अनुदान और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घिरोर क्षेत्र के ग्राम गोधना में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से किसान कल्याण केंद्र स्थापित किया जाएगा।

शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कृषि विभाग ने निर्माण की तैयारियां तेज कर दी हैं। बजट आवंटित होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। केंद्र बनने से क्षेत्रीय किसानों को एक ही छत के नीचे कृषि संबंधी सुविधाएं और योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत केंद्र का प्रस्ताव 14 अप्रैल 2026 को ग्राम गोधना सचिवालय में रखा गया था। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जहां से इसे स्वीकृति मिल गई। अब बजट मिलने का इंतजार है। निर्माण पूरा होने पर गोधना समेत आसपास के गांवों के किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किसान कल्याण केंद्र की स्थापना के लिए कृषि विभाग ने ग्राम गोधना में 0.0625 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की है।