मैनपुरी: किसान की हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही अंतिम संस्कार करने पर अड़े स्वजन

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली क्षेत्र के गांव जुन्हैसा में रविवार की रात किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार की देर शाम शव घर पहुंचा तो स्वजन ने मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार कराने की बात कही। आज सुबह स्वजन हत्यारोपितों की गिरफ्तारी होने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार करने की मांग पर अड़ गए हैं।

कुरावली के गांव जुन्हैसा निवासी 50 वर्षीय वीरपाल खेती कर स्वजन का भरण पोषण करते थे। करीब माह पूर्व उनका और गांव में ही रह रहे रिश्तेदार का गांव के ही पवन शाक्य से भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया था। तब पवन ने जान से मारने की धमकी दी थी। रविवार की रात 10 बजे के करीब वीरपाल खाना खाने के बाद घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई डालकर सो रहे थे।

रात में किसी समय पवन शाक्य अपने कुछ साथियों के साथ आया और वीरपाल के सिर बाई तरफ गोली मारकर हत्या कर दी। सोमवार सुबह साढ़े छह बजे के करीब चारपाई पर वीरपाल का रक्तरंजित हालत में शव देख स्वजन में चीख-पुकार मच गई। एएसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने साक्ष्य संकलित कर शव का पोस्टमार्टम कराया।

मृतक के पुत्र महेंद्र ने पवन शाक्य और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ हत्या किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने चिकित्सकीय पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया। देर शाम साढ़े सात बजे के करीब शव गांव पहुंचा तो स्वजन ने सुबह अंतिम संस्कार करने की बात कही, लेकिन मंगलवार की सुबह हत्यारों की गिरफ्तारी के बाद ही अंतिम संस्कार किए जाने की मांग शुरू कर दी।

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जानकारी पाकर सीओ कुरावली सच्चिदानंद और कुरावली इंस्पेक्टर ललित भाटी गांव पहुंचे और स्वजन को जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। परंतु स्वजन पवन सहित अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही शव का अंतिम संस्कार करने की बात पर अड़े हुए हैं।