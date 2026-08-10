मैनपुरी डीएम की एक और पहल...10 रुपये में लीजिए भरपूर भोजन; फरियादियों को नहीं भटकना पड़ेगा इधर-उधर

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। दूर-दराज से अपनी फरियाद और जरूरी काम लेकर कलक्ट्रेट आने वाले फरियादियों को अब भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रशासन ने जनसहयोग से अन्नदा प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत की है। यहां महज 10 रुपये में लोगों को स्वच्छ, पौष्टिक और भरपेट भोजन मिलेगा।

सोमवार को डीएम डा. इंद्रमणि त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, सीडीओ नेहा बंधु और एडीएम श्यामलता आनंद ने कैंटीन का शुभारंभ किया। कैंटीन के संचालन के लिए जनसहयोग से अब तक 16.64 लाख रुपये जुटाए जा चुके हैं।



मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत ने कहा कि महंगाई के दौर में 10 रुपये में स्वच्छ और भरपेट भोजन उपलब्ध होना बड़ी राहत है। डीएम ने कहा कि कलक्ट्रेट में विभिन्न कार्यों से आने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए यह पहल की गई है। पूर्व में यहां गुड़-पानी की व्यवस्था थी, जिसे अब विस्तार दिया गया है।