मैनपुरी: हाल-ए-सरकारी अस्पताल, आठ की बजाय 10 बजे तक डॉक्टर नहीं; भटक रहे मरीज
मैनपुरी जिला अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच रहे, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई मरीज बिना इलाज के ही लौटने को मजबूर हैं, जबकि सीएमएस ने जांच का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के तमाम दावों के बाद भी हालात जस के तस है। जिला अस्पताल की ओपीडी ड्यूटी में डाॅक्टरों की मनमानी हावी है। जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
गुरुवार को जागरण टीम ने पड़ताल की तो सुबह आठ बजे से खुलने वाली जिला अस्पताल की ओपीडी में पौने 10 बजे तक कई डाॅक्टर ड्यूटी से गायब मिले। जिससे कई मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा।
एक ओर सरकार नागरिकों को समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है तो वहीं महाराजा तेजसिंह जिला चिकित्सालय में डाॅक्टर ड्यूटी में जमकर मनमानी कर रहे हैं। अस्पताल की ओपीडी सुबह आठ बजे से चालू हो जाती है, लेकिन यहां डाॅक्टर रोजाना अपनी मर्जी के अनुसार ही कक्षों में बैठते हैं। गुरुवार सुबह भी ओपीडी से कई डाॅक्टर नदारद दिखे।
जिससे यहां उपचार के लिए आने वाले मरीजों को भटकना पड़ा। सुबह पौने 10 बजे तक जब डाॅक्टर अपने कक्ष में नहीं बैठे तो इंतजार कर रहे मरीजों को बगैर इलाज लिए ही वापस लौटना पड़ा। सुबह साढ़े आठ बजे से जब जागरण ने पड़ताल की तो ओपीडी के कक्ष संख्या दो से सर्जन, पांच से बाल रोग विशेषज्ञ, कक्ष संख्या सात से मैनेजर, कक्ष संख्या 10 से फिजिशियन गायब मिले।
जबकि इन कक्षों के बाहर मरीज और तीमारदार डाॅक्टरों के इंतजार में बैठे मिले। ठीक पौने 10 बजे बाल रोग विशेषज्ञ ने कक्ष में आकर मरीजों को देखना शुरू किया।
इस संबंध में सीएमएस डाॅ. राज सिंह ने बताया कि फिजिशियन और सर्जन वार्डों में राउंड पर हैं। अन्य डाॅक्टरों की लगने वाली ऑनलाइन अटेंडेंस चेक की जा रही है। यदि समय से अटेंडेंस लगी नहीं मिलती है तो संबंधित से स्पष्टिकरण मांगा जाएगा।