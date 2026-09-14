मैनपुरी: गलतफहमियां दूर होने पर दंपती ने फिर थामा एक-दूजे का हाथ, साथ रहने को राजी

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। रविवार को करहल कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर नितिन चतुर्वेदी और अमृता चौहान ने दंपती विवादों की सुनवाई की।

इस दौरान महिला ने बताया कि विवाद के बाद उसे ससुराल से बाहर कर दिया गया था। काउंसलरों ने दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर उनकी समस्याएं सुनीं और पारिवारिक जीवन में आपसी समझ, संवाद और सहयोग का महत्व समझाया।

काफी देर तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्षों की गलतफहमियां दूर हुईं। दंपती ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ रहने पर सहमति जताई। इस मौके पर सुनीता शर्मा, सुधा रानी, कविता और संतोष कुमारी आदि मौजूद रहीं।

पड़ोसी के दरवाजे पहुंची गाय तो महिला को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

घिरोर थाना क्षेत्र के गांव ओय निवासी नैना देवी पत्नी राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 11 सितंबर की शाम करीब तीन बजे उनकी गाय छूटकर गुड्डी देवी पत्नी अचल सिंह के घर की ओर पहुंच गई।