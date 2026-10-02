मैनपुरी: भाजपा नेत्री ने किसान मोर्चा उपाध्यक्ष पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, दोनों तरफ से FIR

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एक ओर भाजपा नेत्री ने किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर उपाध्यक्ष ने फोन कर लगातार जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात कहकर बेवर पुलिस को तहरीर दी है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नगर के एक मुहल्ला की भाजपा नेत्री ने शुक्रवार को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेवर क्षेत्र के भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हत्या के मामले में आरोपित है। वह तीन सालों से लगातार उन्हें परेशान कर रहा है। पहले तो वह उसकी हरकतों को नजर अंदाज कर रहीं। परंतु पिछले कुछ माह से वह लगातार संबंध बनाने का दबाव बना रहा है।

उन्होंने विरोध किया तो आरोपित ने 29 सितंबर को जेल चौराहे पर कार रुकवा ली और उनके साथ छेड़छाड़ की। कुछ दिन पूर्व भी उसने करणी सेना के जिलाध्यक्ष के कार्यालय के बाहर भी छेड़खानी की था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

वहीं दूसरी तरफ भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ने बेवर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि मैनपुरी नगर की रहने वाली नेत्री जुआ और सट्टा माफिया है। वह आए दिन फेसबुक पर लाइव आकर उनके खिलाफ गाली गलौज और आपत्तिजनक बयानबाजी करती हैं। 30 सितंबर की दोपहर 12:12 बजे काॅल करके गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।