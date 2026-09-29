मैनपुरी: अराजक तत्वों ने तोड़ी क्षतिग्रस्त की वीरांगना अवंतीबाई की प्रतिमा, तोड़ डाली तलवार

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जेल चौराहे पर लगी वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा से अराजक तत्वों ने सोमवार की रात तलवार तोड़ दी। मंगलवार सुबह इसकी जानकारी मिलते ही समाज के लोगों में नाराजगी फैल गई। पहले काफी संख्या में लोग जेल चौराहा पर एकत्रित हुए।

इसके बाद सभी लोग दोपहर में कोतवाली पहुंचकर अराजकतत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। जेल चौराहे पर पर्यटन विभाग द्वारा वीरागंना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। सोमवार की रात अराजकत्वों द्वारा प्रतिमा के हाथ में लगी तलवार को तोड़ दिया गया।

मंगलवार की सुबह इसकी जानकारी होते अखिल भारतीय लोधी महासभा और वीरागंना अवंतीबाई लोधी प्रतिमा कमेटी के अध्यक्ष अहिवरन सिंह राजपूत के नेतृत्व में समाज के लोग वहां पहुंचे और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

इसके बाद सभी लोग दोपहर दो बजे के करीब कोतवाली पहुंचे और अहिवरन सिंह राजपूत ने तहरीर देकर बताया कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर असामाजिक तत्वों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई करे। जिसने भी प्रतिमा को खंडित किया है, उसे पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करें।

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज ली है। इस मौके पर कमल वर्मा, कमलेश राजपूत, नीटू राजपूत, नारम सिंह, अमरकांत लोधी, सुधाकर लोधी, गोविंद, चंदन लोधी, अनिल राजपूत आदि मौजूद रहे। कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।