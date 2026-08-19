मैनपुरी में खोदाई में निकलीं जैन प्रतिमाएं और चरण पादुका, मंदिर में कराई गईं विराजमान

संवाद सूत्र, भोगांव (मैनपुरी)। मुहल्ला ऊपरटीला में एक भूखंड की खाेदाई के दो प्राचीन जैन प्रतिमाएं व चरण पादुका मिलने से जैन समाज में हर्ष का माहौल है। जैन समाज ने प्रतिमाओं को पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान किया है।

मुहल्ला ऊपरटीला जैन मंदिर के पास शालू सलूजा के भूखंड में चल रही खोदाई के दौरान बुधवार दोपहर अचानक दो प्रतिमाएं बरामद हुई। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक मोक्ष सप्तमी पर्व पर प्रतिमाएं निकलने की जानकारी मिलते ही जैन समाज के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रतिमा व चरण पादुका को 10 दिन के बाद पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान कराया गया है।