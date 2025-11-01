करंट से झुलसे लाइनमैन के प्रकरण में बड़ी कार्रवाई, SSO की सेवा हुई समाप्त

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। पांच दिन पहले 11 हजार वोल्ट की एचटी लाइन के करंट से घायल हुए संविदा लाइनमैन सोनू की हालत अभी भी गंभीर है। लापरवाही को लेकर दैनिक जागरण द्वारा निरंतर व्यवस्था पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। जागरण की खबर पर विभागीय अधिकारियों ने भी मुहर लगा दी। जांच में एसएसओ की अनदेखी व लापरवाही सामने आई है। शनिवार को अधिशासी अभियंता द्वारा एसएसओ की सेवा समाप्त कर संबंधित कार्यदायी कंपनी के अधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है।

अचानक 11 हजार वोल्ट का आया करंट कस्बा बेवर निवासी सोनू अली अरमसराय उपकेंद्र पर तैनात थे। 28 अक्टूबर की शाम वनखंडी आश्रम के पास फाल्ट की सूचना पर साथी लाइनमैन मुकेश के साथ गए थे। उनके मुंह बोले भाई अतुल तिवारी के अनुसार सोनू ने अपने फोन से अरमसराय उपकेंद्र पर तैनात एसएसओ रंजीत से शटडाउन लिया था। खंभे पर चढ़कर काम कर ही रहे थे कि अचानक 11 हजार वोल्ट की लाइन में करंट आ गया और सोनू 13 मीटर ऊंचे खंभे से नीचे गिर गए थे। करंट के कारण उनके शरीर के कुछ हिस्से जल गए हैं, जबकि अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। आगरा के एसएन मेडिकल कालेज में आइसीयू में भर्ती हैं।

दैनिक जागरण ने 31 अक्टूबर के अंक में ''देवेश की मौत से दफन ''राज'', सोनू के सच से आ सकती है ''आंच'' हेडिंग से खबर प्रकाशित की थीभ्, जिसमें जिम्मेदारों पर प्रश्न उठाए थे। एक नवंबर के अंक में भी सोनू के बयान पर टिकी जांच, अभी असमंजस में अफसर हेडिंग से खबर पुन: प्रकाशित की। जागरण की खबर पर संज्ञान लेकर कराई गई जांच के आधार पर एसएसओ की लापरवाही सामने आई है।

अधिशासी अभियंता वितरण खंड-द्वितीय अरुण कुमार सिंह ने लापरवाही की पुष्टि होने पर एसएसओ रंजीत की सेवा समाप्त करते हुए कार्यदायी कंपनी नेशनल कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र भेजकर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए संस्तुति की है। यह लिखा अधिकारी ने अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सोनू अकुशल लाइनमैन था। अचानक शटडाउन छोड़ दिए जाने के कारण उनके दोनों पैर और सिर का हिस्सा जल गया है। ऊंचाई से गिरने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसएसओ द्वारा अकुशल कर्मचारी को शटडाउन देना ही गलत है। नियमविरुद्ध कार्य पर कार्यवाही की गई है।