बंद मकान के ताले तोड़कर 20 हजार की नकदी और गहने उड़ाए, नजारा देख चौंक गए घरवाले
मैनपुरी के एक घर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने बंद घर का ताला तोड़कर 20 हजार रुपये की नकदी और गहने चुरा लिए। जब घरवालों को इसकी जानकारी हुई तो वो हैरान रह गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है।
जागरण संवाद, मैनपुरी। कस्बा कुरावली के मुहल्ला यादव नगर में बंद पड़े मकान के शुक्रवार की रात ताले तोड़कर चोरों ने 20 हजार की नकदी सहित लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिए। शनिवार जानकारी होने के बाद मकान स्वामी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
कस्बा के थाना भवन पीछे स्थित यादव नगर निवासी अशोक कुमार स्वजन के साथ मकान बनाकर रह रहे हैं। शुक्रवार को उनका पुत्र नंदकिशोर सहित अन्य स्वजन मकान में ताला लगाकर गांव कोकदा चले गए। रात में किसी समय चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया।
अलमारी में रखी 20 हजार की नकदी
जहां चोरों ने अलमारी में रखी 20 हजार की नकदी, दो सोने की अंगूठी सहित अन्य आभूषण व कागजात चोरी कर लिए। शनिवार सुबह मुहल्ले के लोगों ने दरवाजा खुला देखा तो स्वजन को जानकारी दी। वहां पहुंचे स्वजन ने जब अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए।
सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। घटना की तहरीर नंदकिशोर ने पुलिस को दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। इस संबंध में कुरावली इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मुहल्ले में लगे सीसी कैमरों की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।
