बंद मकान के ताले तोड़कर 20 हजार की नकदी और गहने उड़ाए, नजारा देख चौंक गए घरवाले

जागरण संवाद, मैनपुरी। कस्बा कुरावली के मुहल्ला यादव नगर में बंद पड़े मकान के शुक्रवार की रात ताले तोड़कर चोरों ने 20 हजार की नकदी सहित लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिए। शनिवार जानकारी होने के बाद मकान स्वामी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।



कस्बा के थाना भवन पीछे स्थित यादव नगर निवासी अशोक कुमार स्वजन के साथ मकान बनाकर रह रहे हैं। शुक्रवार को उनका पुत्र नंदकिशोर सहित अन्य स्वजन मकान में ताला लगाकर गांव कोकदा चले गए। रात में किसी समय चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया।

अलमारी में रखी 20 हजार की नकदी जहां चोरों ने अलमारी में रखी 20 हजार की नकदी, दो सोने की अंगूठी सहित अन्य आभूषण व कागजात चोरी कर लिए। शनिवार सुबह मुहल्ले के लोगों ने दरवाजा खुला देखा तो स्वजन को जानकारी दी। वहां पहुंचे स्वजन ने जब अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए।