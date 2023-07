मैनपुरी में दिलचस्प मामला, एक पति पर दो महिलाओं का दावा, युवक बोला दोनों को देगा खर्च, घरवाली नहीं हुई राजी

Mainpuri News एक पति पर दो महिलाओं ने किया दावा प्रेमिका ओर पत्नी के बीच फंसा पतिदोनों पहुंची थाना पुलिस के लिए बनी मुसीबत। पति-पत्नी और वो का विवाद सुलझाने के लिए पुलिस दिन भर प्रयास करती रही। लेकिन मामला नहीं सुलझा। थाने में हंगामा शुरू हुआ तो पुलिस ने पति और प्रेमिका को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।

प्रेमिका और पत्नी के बीच फंसे युवक का मामला थाने पहुंचा।

मैनपुरी, जागरण टीम। कुरावली नगर के मोहल्ला घनराजपुर मे एक पत्नी और प्रेमिका के बीच पति के साथ रहने को लेकर जोरदार हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। विवाद के बाद विवाहित पत्नी द्वारा थाना मे दी गयी तहरीर पर थाना पुलिस ने पति के साथ प्रेमिका के विरुद्ध शांति भंग की कार्रवाई कर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली। प्राइवेट नौकरी करता है युवक जनपद कन्नौज के थाना विशुनगण क्षेत्र की निवासी विवाहिता की शादी हिन्दू रीति-रिवाज के साथ 2012 को सुधीर पुत्र सम्पत लाल निवासी घरनाजपुर के साथ हुई थी। सुधीर दिल्ली मे रह कर प्राइवेट नौकरी करता था शादी के बाद ही वह अपनी पत्नी रेखा को साथ ले गया। कुछ दिनों बाद ही रेखा को वह घर छोड़ गया। इसी बीच रेखा ने एक पुत्री ओर एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पति सुधीर कुमार के गुलावठी बुलंदशहर निवासी महिला से अवैध संबंध थे। महिला के पति की मौत हो गई थी। कुछ समय बाद प्रेमिका के परिजनों ने उसकी दूसरी शादी खुर्जा निवासी संजय के साथ कर दी। जहां वह कुछ दिन व्यतीत कर फिर से सुधीर कुमार के संपर्क में आ गई। तब से वह लगातार सुधीर कुमार के साथ रह रही है। पत्नी ने दी तहरीर शनिवार को थाना में तहरीर देते हुए बताया उसका पति अपने साथ अपनी प्रेमिका को शुक्रवार को घर में ले आया। जिस पर विवाहिता सहित परिजनों ने विरोध किया तो सुधीर ओर उसकी प्रेमिका ने मिलकर उसकी मारपीट कर दी। प्रेमिका के परिजनों को थाना में बुलाकर समस्या का निराकरण करने की कोशिश की। लेकिन प्रेमिका द्वारा सुधीर का साथ न छोड़ने की रट लगाई जाती रही। जबकि पति सुधीर ने पत्नी रेखा और प्रेमिका दोनों को खर्चा दिए जाने और दोनों को ही रखने कहीं। विवाहिता ने प्रेमिका के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। लगातार 3 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद भी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। आखिरकार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति सुधीर और युवती को गिरफ्तार कर शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की।

