मैनपुरी डबल मर्डर केस: माफिया अनुपम दुबे की 13 दिन की रिमांड, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पूछताछ

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। थाना बेवर के गांव नवीगंज में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड के मामले में सोमवार को सीजेएम न्यायालय ने माफिया और गैंगस्टर अनुपम दुबे को 13 दिन के लिए रिमांड मंजूर कर दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया को मथुरा जेल से न्यायालय में पेश किया गया। जहां साढ़े तीन घंटे चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने बेवर पुलिस द्वारा दायर की गई याचिका पर 29 अगस्त तक पूछताछ के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के बाद उसे वापस मथुरा भेज दिया गया। मामले में मृत दंपती की पुत्री के अनुरोध पर शासन द्वारा बेवर पुलिस से पुनर्विवेचना की जा रही है। मथुरा जेल से सीजेएम न्यायालय में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच किया पेश बेवर थाना क्षेत्र के गांव नवीगंज निवासी कौशल किशोर दुबे और उनकी पत्नी कृष्णा देवी की छह अगस्त 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में फर्रुखाबाद के गैंगस्टर और माफिया अनुपम दुबे, उनके भाई अनुराग उर्फ डब्बन दुबे सहित छह नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

विवेचक ने लगाई थी 2006 में एफआर विवेचक ने वर्ष 2006 में इस मामले में एफआर लगा दी गई थी। घटना की वादी और मृतक की पुत्री राधिका दुबे ने 21 साल बाद शासन और प्रशासन से हत्याकांड की पुनर्विवेचना की मांग की। शासन के निर्देश पर 26 फरवरी 2026 से दंपती हत्याकांड की पुनर्विवेचना शुरू कराई।

विवेचक बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने सीजेएम न्यायालय में माफिया अनुपम दुबे को रिमांड पर लाने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की। जिस पर न्यायालय ने बी वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए अनुपम दुबे को मथुरा कारागार से लाने के आदेश दिए थे।