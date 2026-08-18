मैनपुरी डबल मर्डर केस: माफिया अनुपम दुबे की 13 दिन की रिमांड, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पूछताछ
माफिया अनुपम दुबे को मैनपुरी के नवीगंज में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड मामले में सीजेएम न्यायालय ने 13 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। उसे मथुरा जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया और अब 29 अगस्त तक पूछताछ की जाएगी।
HighLights
माफिया अनुपम दुबे को 13 दिन की रिमांड मिली
21 साल पुराने दंपती हत्याकांड का मामला है
मथुरा जेल से कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। थाना बेवर के गांव नवीगंज में 21 साल पुराने दंपती हत्याकांड के मामले में सोमवार को सीजेएम न्यायालय ने माफिया और गैंगस्टर अनुपम दुबे को 13 दिन के लिए रिमांड मंजूर कर दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया को मथुरा जेल से न्यायालय में पेश किया गया। जहां साढ़े तीन घंटे चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने बेवर पुलिस द्वारा दायर की गई याचिका पर 29 अगस्त तक पूछताछ के आदेश दिए हैं।
सुनवाई के बाद उसे वापस मथुरा भेज दिया गया। मामले में मृत दंपती की पुत्री के अनुरोध पर शासन द्वारा बेवर पुलिस से पुनर्विवेचना की जा रही है।
मथुरा जेल से सीजेएम न्यायालय में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच किया पेश
बेवर थाना क्षेत्र के गांव नवीगंज निवासी कौशल किशोर दुबे और उनकी पत्नी कृष्णा देवी की छह अगस्त 2005 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में फर्रुखाबाद के गैंगस्टर और माफिया अनुपम दुबे, उनके भाई अनुराग उर्फ डब्बन दुबे सहित छह नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
विवेचक ने लगाई थी 2006 में एफआर
विवेचक ने वर्ष 2006 में इस मामले में एफआर लगा दी गई थी। घटना की वादी और मृतक की पुत्री राधिका दुबे ने 21 साल बाद शासन और प्रशासन से हत्याकांड की पुनर्विवेचना की मांग की। शासन के निर्देश पर 26 फरवरी 2026 से दंपती हत्याकांड की पुनर्विवेचना शुरू कराई।
विवेचक बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने सीजेएम न्यायालय में माफिया अनुपम दुबे को रिमांड पर लाने की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की। जिस पर न्यायालय ने बी वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए अनुपम दुबे को मथुरा कारागार से लाने के आदेश दिए थे।
सुनवाई के बाद भेजा वापस
सोमवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अनुपम दुबे को मथुरा से मैनपुरी दीवानी में लाया गया। जहां सुबह 11 बजे उन्हें सीजेएम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय करीब साढ़े तीन घंटे तक चली सुनवाई के दौरान प्रभारी सीजेएम गरिमा सिंह ने ढाई बजे के करीब रिमांड मंजूर करते हुए अनुपम दुबे को 17 से 29 अगस्त तक पूछताछ के आदेश दिए हैं। इसके बाद अनुपम को सुरक्षा के बीच वापस मथुरा भेज दिया गया है।
विवेचक इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने 13 दिन की रिमांड के आदेश दिए हैं। अनुपम दुबे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी तो वह मथुरा जाकर भी पूछताछ करेंगे।
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दो सीओ और कई थानों का फोर्स रहा तैनात
सुनवाई के दौरान सोमवार को माफिया अनुपम दुबे को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय पेश किया गया। इस दौरान सुरक्षा के उद्देश्य से सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह, सीओ भोगांव आरके द्वविवेदी, बेवर, भोगांव, करहल, दन्नाहार थाने के फोर्स के साथ मौजूद रहे। स्वाट और सर्विलांस टीम भी सिविल ड्रेस में दीवानी परिसर में निगाह बनाए रही। करहल इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार पांडेय सुरक्षा के बीच उन्हें लखनऊ एक्सप्रेसवे तक छोड़ने गए।
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मामला पूरी तरह खत्म होने के बाद भी फंसाया जा रहा
रिमांड मंजूर के बाद मथुरा वापस ले जाते समय अनुपम दुबे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये कोई मामला नहीं, प्रशासन सिर्फ जबरन पुनर्विवेचना करा है। मामला पूरी तरह से खत्म होने के बाद पुनर्विवेचना कर उन्हें परेशान करने के लिए फंसाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है।