बिजली बिल नहीं दिया अब चौराहों पर लगेगी बड़े बकाएदारों की लिस्ट, मैनपुरी में विभाग की सख्त कार्रवाई

वीरभान सिंह, मैनपुरी। बार-बार की अपील और नोटिस के बावजूद बकाया धनराशि जमा न करने वालों के विरुद्ध बिजली विभाग ने कार्रवाई का मन बना लिया है। राजस्व वसूली की धीमी गति से नाराज विभाग अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। लंबे समय से बिल जमा न करने वाले रसूखदार और बड़े बकायेदारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।

इसके लिए विभागीय स्तर पर रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। पहले वाट्सएप ग्रुपों पर सूची सार्वजनिक की जाएगी। उसके बाद विभागीय बिलिंग काउंटरों पर भी इसे चस्पा कराया जाएगा। विभाग के अनुसार, बकायेदारों को समय पर बिल भरने के लिए कई बार समय दिया गया। उनकी सुविधानुसार पार्ट पेमेंट की व्यवस्था करके किस्तों में भी धनराशि जमा कराने की व्यवस्था कराई गई, लेकिन कई बड़े उपभोक्ताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। डाेर-टू-डोर सर्वे का प्रभाव भी बेहतर न दिखा।

अपील और नोटिस के बावजूद गंभीरता न दिखाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी इस ढुलमुल रवैये को देखते हुए पहले चरण में भारी बकाया वाले उपभोक्ताओं की विशेष सूची बनाई गई है। कार्रवाई के पहले चरण में इन बकायेदारों की सूची को विभागीय वाट्सएप ग्रुपों और सार्वजनिक मंचों पर साझा किया जाना है। इसके बाद सभी बिजली उपकेंद्रों और बिलिंग काउंटरों पर बड़े अक्षरों में इनके नाम की सूची को चस्पा किया जाएगा।