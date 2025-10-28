'भाजपा सरकार जा रही है इसलिए...', डिंपल यादव ने ये क्या कह दिया; किसान और खाद का भी किया जिक्र

संसू, भोगांव । देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। भाजपा मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सीबीआइ अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने लोगों को जिताने का काम कर रही है। ये बातें सांसद डिंपल यादव ने नगर में बेवर रोड पर स्थित एमआइ पैलेस का उद्घाटन करने के बाद कहीं।

सपा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार जा रही है, इसलिए जनता को भड़काने वाले मुद्दे उठा रही है। जबकि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरकार के लोग जमीन कब्जाने का काम कर रहे हैं। यह सरकार महिला विरोधी है।

वहीं सपा सरकार बनने पर मैनपुरी का चौमुखी विकास होगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बिहार चुनाव के बारे में कहा कि वहां महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बिहार में भी बेरोजगारी, महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सर्वोपरि रहेंगे।