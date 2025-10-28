'भाजपा सरकार जा रही है इसलिए...', डिंपल यादव ने ये क्या कह दिया; किसान और खाद का भी किया जिक्र
सांसद डिंपल यादव ने भोगांव में कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने भाजपा पर संस्थाओं का दुरुपयोग करने और जनता को भड़काने का आरोप लगाया। डिंपल यादव ने सपा सरकार बनने पर मैनपुरी के विकास का वादा किया और बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया, जहाँ बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
संसू, भोगांव । देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। भाजपा मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सीबीआइ अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने लोगों को जिताने का काम कर रही है। ये बातें सांसद डिंपल यादव ने नगर में बेवर रोड पर स्थित एमआइ पैलेस का उद्घाटन करने के बाद कहीं।
सपा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार जा रही है, इसलिए जनता को भड़काने वाले मुद्दे उठा रही है। जबकि शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। सरकार के लोग जमीन कब्जाने का काम कर रहे हैं। यह सरकार महिला विरोधी है।
वहीं सपा सरकार बनने पर मैनपुरी का चौमुखी विकास होगा। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बिहार चुनाव के बारे में कहा कि वहां महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बिहार में भी बेरोजगारी, महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे सर्वोपरि रहेंगे।
विधायक तेज प्रताप यादव ने लोगों से स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए वोट बनवाने की अपील करते हुए कहा कि पांच नवंबर वोट बनवाने की अंतिम तिथि है। इस दौरान प्रतिष्ठान स्वामी इबराज मंसूरी ने अपनी धर्मपत्नी सहित सांसद और विधायक को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष आलोक शाक्य, विधायक बृजेश कठेरिया, देवेंद्र सिंह यादव, कामता सिंह यादव, ज्योति मैसी, रावल सिंह यादव, सतीश यादव, चांद मंसूरी, एचए हाशमी, रश्मि राजपूत, गोपाल दास मौजूद रहे।
