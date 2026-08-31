मैनपुरी में क्रिटिकल केयर यूनिट की लिफ्ट खराब, 4 करोड़ से बनी अस्पताल की बिल्डिंग का पर्यटन मंत्री ने किया था उद्घाटन

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जिला अस्पताल परिसर में स्थापित क्रिटिकल केयर यूनिट में मरीजों के लिए लगी लिफ्ट पिछले तीन दिनों से खराब है। जिससे द्वितीय और तृतीय तल पर स्थित वार्ड में जाने के लिए मरीज और तीमारदारों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। जानकारी के बाद भी जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

जबकि डेढ़ माह पूर्व ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने करीब चार करोड़ की लागत से बनी इस यूनिट का उद्घाटन किया है। चार करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण महाराजा तेजसिंह जिला अस्पताल परिसर में करीब चार करोड़ लाख रुपये की लागत से 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट भवन का निर्माण कराया गया है। आधुनिक उपकरण और व्यवस्थाओं से लैस इस यूनिट का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 11 जुलाई को उदघाटन किया। तब से यहां अस्पताल आने वाले मेडिकल और सर्जीकल से जुड़े मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है।