मैनपुरी में क्रिटिकल केयर यूनिट की लिफ्ट खराब, 4 करोड़ से बनी अस्पताल की बिल्डिंग का पर्यटन मंत्री ने किया था उद्घाटन
मैनपुरी जिला अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट में लिफ्ट तीन दिनों से खराब है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को वार्ड ...और पढ़ें
HighLights
जिला अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट की लिफ्ट खराब।
मरीजों और तीमारदारों को सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा।
करोड़ों की लागत से बनी यूनिट का डेढ़ माह पहले उद्घाटन।
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। जिला अस्पताल परिसर में स्थापित क्रिटिकल केयर यूनिट में मरीजों के लिए लगी लिफ्ट पिछले तीन दिनों से खराब है। जिससे द्वितीय और तृतीय तल पर स्थित वार्ड में जाने के लिए मरीज और तीमारदारों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। जानकारी के बाद भी जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।
जबकि डेढ़ माह पूर्व ही पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने करीब चार करोड़ की लागत से बनी इस यूनिट का उद्घाटन किया है।
चार करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण
महाराजा तेजसिंह जिला अस्पताल परिसर में करीब चार करोड़ लाख रुपये की लागत से 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट भवन का निर्माण कराया गया है। आधुनिक उपकरण और व्यवस्थाओं से लैस इस यूनिट का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 11 जुलाई को उदघाटन किया। तब से यहां अस्पताल आने वाले मेडिकल और सर्जीकल से जुड़े मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है।
खराब लिफ्ट
डेढ़ माह पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने किया था उद्घाटन
भवन के दूसरे तल पर सामान्य वार्ड और तीसरे तल पर आईसीयू वार्ड है। जहां मरीज भर्ती हो रहे हैं। इन मरीजों को वार्ड तक पहुंचाने के लिए परिसर में दो लिफ्ट लगाई गई हैं। परंतु पिछले तीन दिन से ये दोनों लिफ्ट खराब हो गईं। जिससे यहां भर्ती होने वाले मरीज और उनके तीमारदारों को सीढ़ियां चढ़कर वार्ड तक पहुंचना पड़ रहा है। इसके चलते कई बुजुर्ग और बीमार मरीजों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।
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सीएमएस डॉ. राज सिंह ने बताया कि लिफ्ट खराब होने के संबंध में कार्यदायी संस्था और शासन को मेल द्वारा जानकारी दे दी गई है। जल्द ही टेक्नीशियन की टीम आकर लिफ्ट को ठीक करेगी।