कोबरा ने गुल करा दी कई घरों की बिजली, मैनपुरी के सब स्टेशन में मशीनों में घुसा; हो गया फॉल्ट

संवाद सूत्र, किशनी (मैनपुरी)। एक सांप ने उमस भरी गर्मी में लोगों की रात को नींद हराम कर दी। बिजलीघर शमशेरगंज पर एक कोबरा सांप अंदर घुस गया। पावर सप्लाई से जुड़ी मशीनों के अंदर सांप के चले जाने से विद्युकर्मियो की भी सांसें अटक गईं। इस दौरान फॉल्ट भी हो गया और कई घरों की बिजली आपूर्ति भंग हो गई।

सोमवार रात शमशेरगंज बिजलीघर पर एसएसओ नीतेश कुमार व लाइनमैन सुमित कुमार की नाइट ड्यूटी थी। रात 10.45 बजे अचानक मशीनों में तेज आवाज हुई और बिजली चली गयी। एसएसओ नीतेश कुमार ने मशीन को खोलकर देखा तो उसकी चीख निकल गयी। नगला केवल ग्रामीण फीडर की मशीन में एक चार फीट लंबा कोबरा मशीन में लटका हुआ था।