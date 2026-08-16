बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर लाॅन्च किया धमाकेदार ऑफर, सिर्फ एक रुपये में सिम कार्ड और पूरे महीने बात

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने उपभोक्ताओं को उपहार दिया है। फ्रीडम प्लान के रूप में एक रुपये में सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं मिलेगा, पूरे महीने के लिए रीचार्ज पैक की सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। सहायक महाप्रबंधक दूरसंचार ने अधीनस्थों के साथ बैठक कर योजना साझा की।

आवास विकास कालोनी स्थित बीएसएनएल जिला कार्यालय परिसर में रविवार को उपमंडल अधिकारी दिलीप सिंह चौहान के साथ योजना की जानकारी देते हुए सहायक महाप्रबंधक वाइके सिंह ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकृत यह विशेष प्लान 30 अगस्त तक ही वैध रहेगा। सिर्फ एक रुपये में उपभोक्ता को नया सिमकार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी राशि में एक जीबी डाटा प्रतिदिन के साथ असीमित काल, 100 एसएमएस प्रतिदिन की सुविधा 24 दिन की वैधता के साथ मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिले में पहले नेटवर्क की जो समस्या थी, अब उसे पूरी तरह से दूर करा लिया गया है।